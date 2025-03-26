Президент США заявил, что в прошлом использовал такую же тактику в своих сделках.

Президент США Дональд Трамп допустил, что Россия "тянет время" и пытается отсрочить достижение полного перемирия с Украиной. Как пишет Politico, в то же время он добавил, что по-прежнему верит в то, что Москва в конечном итоге хочет прекращения войны.

Отвечая на вопрос репортера телеканала Newsmax, считает ли он, что Кремль тянет время, Трамп сказал, что, по его мнению, "Россия хочет увидеть конец" своего полномасштабного вторжения.

"Но может быть и так, что они тянут время", - признал он.

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При этом он добавил, что в прошлом использовал такую же тактику в своих сделках, чтобы выиграть время.

"Я делал это на протяжении многих лет", - сказал Трамп. "Вроде как я не хочу подписывать контракт, я хочу остаться в игре, но, возможно, я не хочу делать это до конца, я не уверен".

Переговоры о перемирии

23-25 марта в Эр-Рияде состоялись встречи США с делегациями РФ и Украины. В Белом доме заявили, что США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море и мерах, которые запрещают удары по энергетической инфраструктуре РФ и Украины.

В то же время Россия потребовала снятия санкций в сфере сельского хозяйства, как условие для перемирия на море. Также Москва заявила о желании досматривать торговые суда, идущие в украинские порты.

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