Глава государства считает, что американская сторона, в конце концов, разберется с российскими нарративами, поскольку все они являются ложью.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что миф о желании российского диктатора Владимира Путина закончить войну понемногу исчезает. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на брифинге.

"Понемногу этот миф о желании закончить войну Путина исчезает", - подчеркнул Зеленский.

По мнению президента Украины, "когда нет вообще веры к человеку, то ты не веришь даже ни одному слову".

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"И это то, что будет происходить в отношениях, я очень верю в это, между Соединенными Штатами Америки и россиянами", - подчеркнул Зеленский.

Как объяснил Зеленский, россияне говорили, в том числе специальному представителю президента США Дональда Трампа Стивену Уиткоффу, о безусловном прекращении огня и окончании войны.

"Все уже видят, что безусловного прекращения огня не получилось. Потому что россияне не хотят", - отметил Зеленский.

По мнению президента Украины, с каждым днем неверия в слова россиян будет больше.

"Все, в принципе, нарративы россиян - к ним не будет доверия. Американская сторона, в конце концов, разберется с этими нарративами, что все это является ложью", - убежден Зеленский.

Также глава государства прокомментировал высказывания специального представителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа о том, что украинцы на оккупированных территориях проголосовали на "референдумах" за то, чтобы жить под контролем России.

"Мы все знаем, что никаких реальных законодательных оснований, чтобы проводить референдумы не было. Второе - никто не может легитимизировать эти референдумы, потому что они были под дулом оружия. Третье - мертвые души и полно доказательств того, кто там голосовал, и кто, прежде всего, не голосовал. То есть, все знают - никаких законных референдумов не было. И никто в мире их не признает", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что никто не признает оккупированные украинские территории российскими.

"Я считаю, что господин Уиткофф очень много времени просто провел в диалоге с Путиным", - отметил Зеленский и добавил, что слова спецпредставителя Трампа очень сильно совпадают со словами, которые звучат из Кремля.

Также Зеленский ответил на вопрос корреспондента УНИАН о том, как вообще можно договориться с россиянами об остановке огня, если у них условия - это отдать Херсон и Запорожье? Также вопрос касался того, уже ли российская сторона и украинская согласились пойти на какие-то уступки в ходе переговоров?

"Вопросов территорий нет. Поэтому, все равно, что они говорят. Мы с вами должны идти в нашей стратегии. Я считаю, что какие бы решения по прекращению огня не были, даже частичные, они [должны идти] в нашей стратегии. Почему? Потому что мы этим показываем конкретно, что мы хотим окончания войны. Мы этого хотим и идём к этому. Поэтому, когда они начинают выкручивать, что не полное прекращение, а частичное, не в этой области, а в этом регионе - всё равно, это проигрыш для того, кто действительно хочет продолжать войну. Потому что он [российский диктатор Владимир Путин] будет срывать любые договоренности по прекращению огня", - заявил Зеленский.

По его словам, в концепции Украины все очень просто - наше государство готово начать с частичного прекращения огня, если россияне не готовы на полное прекращение боевых действий.

"Наша стратегия - безусловно договариваться о том или ином прекращении огня. Как только мы договариваемся - мы свою работу сделали. Далее американская сторона мониторит. И тогда у нас уже есть вопросы к американской стороне, к партнерам, как мы и об этом договаривались... Если россияне нарушают это, у нас вопрос к президенту Трампу. У меня тогда прямой вопрос к президенту: я очень благодарен, вы действительно пытались. Все правильно - вы как смогли, так договорились... Но если они нарушают, вот доказательства - просим давление, просим санкции, просим оружие и т.д.", - подчеркнул Зеленский.

Временное прекращение огня в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней. Однако сначала на прекращение огня должна была еще согласиться Россия, но этого не произошло.

Россия каждую ночь атаковала украинские города воздушным террором, и эти действия россиян приводили к жертвам среди гражданского населения Украины.

Также, согласно информации Сумской областной военной администрации, по оперативным данным, в результате российского ракетного удара по городу Сумы пострадал 101 человек. Этот удар россияне осуществили 24 марта.

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