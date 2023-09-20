Зеленский рассказал о двух шагах, которые должны быть сделаны для реформы ООН.

Организация Объединенных Наций неспособна остановить российскую агрессию и нуждается в реформе, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Основные заявления из выступления президента приводит его ТГ-канал.

"Нужно признать: Организация в тупике относительно агрессии. Человечество уже не возлагает надежд на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций... Но это не только российская агрессия против Украины. Государство-террорист имеет целью подорвать своей агрессией все дамбы международных норм, которые должны защищать мир от войн. И я благодарен всем в мире, кто признал агрессию России нарушением Устава ООН", - подчеркнул президент.

Он отметил, что всем понятно, что именно делает ООН недееспособной.

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"В этом кресле в Совете Безопасности, которое Россия занимает незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжецы, чья работа - оправдывать агрессию и геноцид, которые осуществляет Россия. Вето в руках агрессора - вот то, что загнало ООН в тупик", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что у Украины есть предложения по преодолению этой проблемы. Как сказал украинский президент, ключевой реформой ООН должно стать применение право вето, ведь "вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной".

Он рассказал о двух шагах, которые должны быть сделаны для реформы ООН

В частности, первый необходимый шаг - это предоставление Генеральной Ассамблее ООН реальной возможности преодолевать вето. По словам президента, при условии набора двух третей голосов, которые будут отражать волю наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана, – глобального квалифицированного большинства – вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Совет Безопасности ООН должен быть полностью подотчетен нациям мира.

"Я приветствую предложения разных лидеров расширить представительство наций в Совете Безопасности. Круг постоянных членов Совета Безопасности должен отражать современность", - подчеркнул президент.

Генассамблея ООН - последние новости

Как писал УНИАН, 19 сентября в ООН стартовала ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Среди первых на ней выступил президент США Джо Байден. В своей речи он назвал ряд причин, почему мир должен поддержать Украину в ее обороне от российской агрессии, а не заставлять к уступкам.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский тоже произнес речь с главной трибуны мира и очертил украинский взгляд на то, как должен выглядеть справедливый мир.

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