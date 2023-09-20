Решения Совбеза являются обязательными к исполнению, в отличие от рекомендательных резолюций Генасамлеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в Совете Безопасности ООН.

Основные заявления:

Россия убила по меньшей мере десятки тысяч наших людей и сделала миллионы беженцами, разрушив их дом. Мировое большинство признает правду об этой войне. Это преступная и неспровоцированная агрессия России против нашей нации, имеющая целью захват территории и ресурсов Украины.

Государство-террорист имеет целью подорвать своей агрессией все дамбы международных норм, которые должны защищать мир от войн. И я благодарен всем в мире, кто признал агрессию России нарушением Устава ООН.

Должны признать: ООН в тупике относительно агрессий. Человечество уже не возлагает надежд на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций. Но я не был бы сегодня здесь, если бы Украина не имела предложений именно по решениям.

В этом кресле в Совете Безопасности, которое Россия занимает незаконно из – за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжецы, чья работа-оправдывать агрессию и геноцид, которые осуществляет Россия. Вето в руках агрессора-вот то, что загнало ООН в тупик.

Многолетние разговоры и проекты по реформированию ООН должны стать процессом реформирования ООН. Применение права вето-вот что требует реформы, и это может стать ключевой реформой. Тем, что возвращает силу Устава ООН. Вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной.

Генеральной Ассамблее ООН надо дать реальную возможность преодолевать вето. Это первый необходимый шаг. При условии набора двух третей голосов, которые будут отражать волю наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана, – глобального квалифицированного большинства – вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательной для исполнения всеми государствами-членами.

Второй шаг. Совет Безопасности ООН должен быть полностью подотчетен нациям мира. Я приветствую предложения различных лидеров расширить представительство Наций в Совете Безопасности. Круг постоянных членов Совета Безопасности должен отражать современность.

Африканский Союз должен быть здесь постоянно. Азия заслуживает более широкого постоянного представительства. Германия заслуживает места среди постоянных членов Совбеза. Латинская Америка должна быть здесь представлена – постоянно. И государства Тихого океана.

Требуется расширение участия и доступа к работе Совета Безопасности и его вспомогательных органов для всех членов Генеральной Ассамблеи, которые не признаны агрессорами. И в то же время любое участие любого государства-члена Совета Безопасности должно приостанавливаться на время, когда такое государство в нарушение Устава ООН идет агрессией против другой нации.

Третий шаг. Нужна система превенции агрессий через раннее реагирование на действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета государств. Среди прочего – мощные санкции против агрессора. Вопрос о применении превентивных санкций должен выноситься на рассмотрение Совета Безопасности ООН автоматически, когда любой член Генеральной Ассамблеи заявляет об угрозе агрессии.

Приведу пример конкретных действий, которые должны быть реализованы, чтобы архитектура безопасности была прочной. Первое: полный вывод всех российских войск и воинских формирований, включая Черноморский флот России или те дырявые корыты, которые от него останутся за время войны, а также вывод всех наемников и квазивоенных формирований России со всей суверенной территории Украины в пределах наших международно признанных границ 1991 года.

Второе: полное возвращение Украине эффективного контроля над всей нашей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий.

Эпицентром такой работы должен быть этот зал – зал Совета Безопасности ООН и еще в большей степени – зал Генеральной Ассамблеи. Если для этого надо провести реформу институтов ООН, значит, надо не бояться реформы.

Все нации мира, которые уважают мир, могут реально принять участие в возвращении мира. Сотрудничество - это всегда ключевое слово для Украины в международных отношениях. Именно это слово ключевое и для мира. Так пусть царит мир! Пусть сильнее становятся наши с вами институты и наше сотрудничество.