Президент США посвятил значительную часть речи теме войны в Украине.

Президент США Джо Байден выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Центральной темой речи является необходимость дальнейшей поддержки Украины и неприемлемость уступок агрессору.

В своей речи президент США призвал лидеров противостоять "открытой агрессии" России и предупредил об ужасных последствиях, если они этого не сделают.

"Россия верит, что мир устанет и позволит ей жестоко обращаться с Украиной без последствий. Но я спрашиваю вас следующее: если мы откажемся от основных принципов Устава ООН, чтобы успокоить агрессора, может ли какое-либо государство-член чувствовать себя уверенно, что оно защищено? Если мы позволим разделить Украину, будет ли независимость какой-либо нации безопасной?" - заявил он.

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"Ответ - нет. Мы должны противостоять этой открытой агрессии сегодня, чтобы сдержать других потенциальных агрессоров завтра", – подчеркнул Байден.

По его словам, Россия делает "весь мир менее безопасным".

"После более чем 50 лет прогресса в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия Россия разрывает давние соглашения о контроле над вооружениями. Соединенные Штаты собираются продолжать добросовестно прилагать усилия для уменьшения угрозы оружия массового уничтожения и показывать пример независимо от того, что еще происходит в мире", - заявил он.

Кроме того, президент США затронул другие важные вопросы мировой повестки дня. В частности он призвал "выйти из тупика ООН", расширив состав участников Совбеза.

"Нам нужно больше голосов, больше перспектив за столом... ООН должна продолжать сохранять мир, предотвращать конфликты и облегчать человеческие страдания", – заявил он.

Также он отметил, что США стремятся "ответственно управлять" конкуренцией между США и Китаем, чтобы она не переросла в конфликт.

"Мы за снижение рисков, а не за отделение от Китая. Мы дадим отпор агрессии и запугиванию и защитим правила. Но мы также готовы работать с Китаем в вопросах, прогресс в которых зависит от наших совместных усилий", – заявил он.

Кроме того, Байден выступил в защиту демократии в мире после серии государственных переворотов в Западной и Центральной Африке.

"Мы не отступимся от ценностей, которые делают нас сильными. Мы будем защищать демократию, наш лучший инструмент для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся во всем мире", – сказал он.

Генассамблея ООН - последние новости

Как писал УНИАН, на этой неделе в Нью-Йорке состоится очередная сессия Генассамблеи ООН, которую президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден попытаются использовать для расширения международной поддержки Киева. Однако, как пишет Washington Post, их ждет жесткое сопротивление стран Глобального Юга, которые стремятся просто немедленного окончания войны любой ценой.

В рамках этих планов президент Зеленский должен встретиться со своим бразильским коллегой, который ранее неоднократно делал громкие и скандальные заявления, пытаясь призвать Киев и Москву к прямым переговорам о мире.

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