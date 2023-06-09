КГБ пытался запугивать и шантажировать военных, но это ничего не дало.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собирался в декабре 2022 года отдать приказ о начале вторжения в Украину.

В эфире "Эспрессо" представитель Объединенного переходного кабинета по обороне и нацбезопасности демократической Беларуси и основатель белорусской десантно-штурмовой группы в составе ВСУ Валерий Сахащик заявил, что армия отказалась вести боевые действия на территории Украины.

"По состоянию на конец декабря, все боеспособные соединения белорусской армии находились на границе. Военнослужащие начали движение снизу, начали задавать большое количество вопросов командованию, почему они должны идти в Украину, чего это вдруг украинский народ стал нашим врагом. Минобороны попыталось запугать военных - ничего не получилось. Органы КГБ почти в полном составе почти неделю провели в войсках, шантажировали, пугали, говорили с военными - ничего это не дало. Доложили высшему руководству, что белорусская армия не готова к ведению боевых действий в Украине, поэтому приказ не был отдан", - рассказал он.

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Война в Украине - роль Беларуси

Как известно, Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает врагу. В частности, Минск давал россиянам территорию для нападения на Украину и воздушное пространство для ракетных атак.

Недавно стало известно, что руководство Беларуси ограничило военное сотрудничество с Россией из-за неудач, которые оккупационные войска РФ потерпели на востоке и юге Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу окончательно "нажал" на Беларусь и в рамках своего визита в Минск 25 мая подписал документы, определяющие порядок хранения российского ядерного оружия в РБ. Шойгу во время встречи подчеркнул, что решение о применении и контроле ядерного оружия будет оставаться за Россией.

По данным оппозиции, белорусское правительство также могло участвовать в депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины.

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