Путин уже не боится выглядеть откровенным агрессором, отмечает Зеленский.

Российский диктатор Владимир Путин поставил целью своего правления реставрацию Советского Союза, поэтому следующей потенциальной целью российской агрессии может стать Беларусь. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью южнокорейскому изданию Chosun.

"Восстановление Советского Союза. Это цель его жизни. Поскольку добиться этого дипломатическим путем невозможно, он испробовал все виды угроз и превращение энергии в оружие. В итоге это не удалось. Затем он решил стать открытым агрессором", – объяснил мотивы Путина Владимир Зеленский.

Украинский президент напомнил, что в течение длительного времени перед полномасштабным вторжением Путин всячески уклонялся даже от телефонного разговора с руководством Украины.

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"Есть только одна причина - потому что ему нечего сказать. Путин прекрасно понимает, что его желание захватить Украину силой очевидно. Так о чем он может со мной говорить? Путин хочет просто вторгнуться в Украину с помощью войны и уничтожить украинство. Следующая цель Путина – Беларусь", – считает Зеленский.

Сближение Минска и Москвы – последние новости

В конце мая Россия и Беларусь подписали соглашение о размещении российского ядерного оружия на беларуской территории. Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что военного смысла в этом шаге нет, поэтому вероятной целью соглашения является попытка Кремля получить инструменты влияния и контроля над армией Беларуси.

В то же время сам Александр Лукашенко призвал Казахстан и другие постсоветские страны вступать в союзное государство России и Беларуси, чтобы заполучить ядерное оружие и для себя.

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