Российский диктатор Владимир Путин поставил целью своего правления реставрацию Советского Союза, поэтому следующей потенциальной целью российской агрессии может стать Беларусь. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью южнокорейскому изданию Chosun.
"Восстановление Советского Союза. Это цель его жизни. Поскольку добиться этого дипломатическим путем невозможно, он испробовал все виды угроз и превращение энергии в оружие. В итоге это не удалось. Затем он решил стать открытым агрессором", – объяснил мотивы Путина Владимир Зеленский.
Украинский президент напомнил, что в течение длительного времени перед полномасштабным вторжением Путин всячески уклонялся даже от телефонного разговора с руководством Украины.
"Есть только одна причина - потому что ему нечего сказать. Путин прекрасно понимает, что его желание захватить Украину силой очевидно. Так о чем он может со мной говорить? Путин хочет просто вторгнуться в Украину с помощью войны и уничтожить украинство. Следующая цель Путина – Беларусь", – считает Зеленский.
Сближение Минска и Москвы – последние новости
В конце мая Россия и Беларусь подписали соглашение о размещении российского ядерного оружия на беларуской территории. Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что военного смысла в этом шаге нет, поэтому вероятной целью соглашения является попытка Кремля получить инструменты влияния и контроля над армией Беларуси.
В то же время сам Александр Лукашенко призвал Казахстан и другие постсоветские страны вступать в союзное государство России и Беларуси, чтобы заполучить ядерное оружие и для себя.