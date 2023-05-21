Противотанковые укрепления в Беларуси назвали "линией Хренина".

В Беларуси сняли на видео противотанковые укрепления - "зубы дракона", размещенные под городом Гомель (находится возле границы с Украиной).

Видео с укреплениями появилось в городских чатах, сообщает "Флагшток - Гомельшчына" в Telegram. Линию обороны назвали в честь беларуского министра обороны Виктора Хренина "линией Хренина".

"Линия Хренина" представляет собой цепь бетонных пирамид с двух сторон от Черниговского шоссе (трасса Е95 около деревни Калинина)", - отмечается на канале.

Видео дня

Важные новости Беларуси - сегодня это стоит знать

18 мая СМИ узнали, что в Беларуси строят фортификационные сооружения, и в 20 километрах от украинской границы были установлены "зубы дракона".

Стоит отметить, что ранее появилось заявление беларуского псевдопрезидента Александра Лукашенко. Псевдолидер утверждал, что не верит в контрнаступление Украины.

Позже советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское государство не будет нападать на Беларусь. Кроме того, он сказал, что Лукашенко имеет огромные проблемы с логическим пониманием.

Напомним, Беларусь разрешила РФ совершить со своей территории полномасштабное вторжение в Украину. Кроме того, на беларуской территории находятся российские силы, и постоянно проходят военные учения.

Вас также могут заинтересовать новости: