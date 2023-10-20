По словам израильского чиновника, освобождение было односторонним шагом, предпринятым ХАМАС.

ХАМАС освободил двух американских заложников, сообщил представитель вооруженного крыла данной группировки.

Заложники, мать и ее дочь, были освобождены "по гуманитарным соображениям" в ответ на посреднические усилия Катара, пишет The Guardian ссылаясь на заявление "Бригад Аль-Кассам".

Позже израильские официальные лица подтвердили, что ХАМАС освободил двух американских заложников, пишет репортер Axios Барак Равид.

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По словам израильского чиновника, освобождение было односторонним шагом, предпринятым ХАМАС, а не частью соглашения, добавил корреспондент BBC Майкл Шувал.

По сообщениям израильских СМИ, Израиль подтвердил, что ХАМАС освободил двоих заложников.

Нападение ХАМАС на Израиль - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС внезапно атаковала Израиль. Нападение палестинцев унесло жизни более 1200 человек, в основном гражданских лиц. По состоянию на 17 октября подтверждена гибель 13 граждан Украины. Около 3000 человек получили ранения, в плен в сектор Газа были похищены более сотни людей.

После атаки Израиль начал операцию "Железные мечи", совершая удары по территории сектора Газа. Также Израиль объявил о полной блокаде Газы, в частности, перекрыл подачу воды и электричества. ХАМАС же угрожает казнить гражданских заложников в ответ на удары по Газе.

Также Израиль готовил наземную операцию против боевиков на территории сектора Газа. Иран, которого подозревают в причастности к атаке ХАМАСа, предупредил Иерусалим, что наземная операция повлечет ответ с их стороны. Также угрозы в сторону Израиля озвучивали боевики другой группировки, которую также связывают с Ираном, - базирующейся в Ливане "Хезболлы".

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