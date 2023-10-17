Эвакуированы уже 436 украинских граждан.

По состоянию на вторник, 17 октября, подтверждена гибель 13 граждан Украины в результате террористического нападения ХАМАС на Израиль. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в телефонном разговоре с первой леди Израиля Михаль Герцог.

"Мы чувствуем вашу боль, боль каждой семьи в Израиле. Украинцы во всех уголках нашего государства выражают поддержку народу Израиля, и я хочу донести это до вас. Наши военные записали видео в поддержку израильского народа. Эти и многие другие проявления солидарности подтверждают, насколько наши народы близки и в радости, и в горе", – цитирует слова Зеленской пресс-служба Офиса президента.

Первая леди отметила, что идентификация тел погибших продолжается, поэтому данные могут меняться. Известно, что ранен мальчик, мать которого погибла от рук террористов. Ребенку оказывается медицинская и психологическая помощь. Уже эвакуированы 436 украинских граждан.

Видео дня

Зеленская также подчеркнула, что терроризм не знает границ. Поэтому еще важнее, чтобы страны, которые этому противостоят, действовали вместе. Украина последовательно выступает за мир на Ближнем Востоке для всех народов.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. Террористы проникли на территорию страны после массированного обстрела с территории Сектора Газа. Примечательно, что они прорывались в Израиль как с воздуха, так и по воде, и по земле.

По состоянию на 15 октября, число подтвержденных жертв атаки ХАМАС достигло более 1400 человек. Среди погибших в том числе граждане Израиля, США, Украины, Таиланда, Франции и других стран. Раненых более 3,5 тысяч.

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