Сейчас армия Израиля контратакует боевиков ХАМАС, которые совершили нападение на ее территории.

Израильская армия начала операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС в Секторе Газа в ответ на атаку на свои территории.

Как сообщает Al Jazeera, операция ЦАХАЛ уже началась. Свидетели сообщают агентству Reuters, что в городе Газа слышны взрывы.

"В ответ на ракетные атаки ХАМАС из Газы на Израиль, ЦАХАЛ сейчас наносит удары по целям ХАМАС в Газе", - сообщила армия Израиля в социальной сети X.

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Исмаил Хания, главы политического бюро ХАМАС, заявил, что нападение на Израиль якобы было превентивным, ведь ЦАХАЛ якобы планировала "усилить агрессию против нашего народа в Секторе Газа".

"Мы ведем битву чести, сопротивления и достоинства, чтобы защитить Аль-Аксу, под названием, объявленным братом-главнокомандующим Абу Халедом Аль-Дейфом, "Наводнение Аль-Акса". Это наводнение началось в Газе и распространится на Западный берег и за рубежом, а также во всех местах, где присутствуют наши люди и нация", - заявил Хания.

На фоне взрывов в Газе местные также запаниковали. Местная жительница Рана Шубайр заявил: "Мы не знаем, чего ожидать. У нас нет бомбоубежищ, куда можно было бы пойти. Во время предыдущих атак люди просто бежали из своих домов к другим родственникам, думая, что это безопасно. Любое место подвергается нападению".

По словам женщины, еще труднее семьям, у которых есть дети, потому что дети паникуют и кричат. Люди просто ждут, что будет происходить дальше.

Атака ХАМАС на Израиль

Утром из сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. В настоящее время известно, что в израильских городах пожары, известно об одной жертве.

Над многими городами Израиля были зафиксированы клубы дыма. Сирены тревоги раздались по всему Южному и центральному Израилю, а в городах Тель-Авив, Ашкелон, Явне и Кфар-Авив были слышны взрывы.

Тем временем ЦАХАЛ уже объявил, что "готов к войне". Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва. Израильские военные приказали жителям приграничных городов оставаться дома и заявили, что они наносят удары по целям в Секторе Газа.

Боевики ХАМАС массировано запускают ракеты по территории Израиля. Силы ЦАХАЛ отражают атаки. Как сообщают израильские СМИ, батарея "Железный купол" работает над отражением массированной атаки. В сети появились кадры работы ПВО.

Напряженность между Израилем и боевиками Сектора Газа растет. Министр обороны страны Йоав Галлант заявил, что ХАМАС начал войну.

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