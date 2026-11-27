Елку зажгут накануне Дня Святого Николая.

Во Львове с 5 декабря по 10 января по случаю рождественских праздников запланированы десятки культурных, художественных и благотворительных мероприятий.

Как сообщает мэрия Львова, в городе зажгут главную елку, откроют Рождественскую почту и ярмарку, установят вертеп и Дидух. Также состоятся Шествие звездочетов, фестивали "Рождество в Гаю" и "Большая коляда", концерты, выставки и мастер-классы.

Отмечается, что в этом году рождественские мероприятия объединят украинские традиции с поддержкой военных. В частности, во время праздников будет проходить сбор "ТВОРИ для войска" совместно с фондом "Вернись живым".

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Традиционно рождественский сезон во Львове начнется с открытия главной городской елки на площади возле Львовского национального театра оперы и балета. Ее зажгут накануне Дня Святого Николая – 5 декабря в 18:00 при участии муниципального хора "Гомин", а также скрипача-виртуоза Александра Божика.

По данным горсовета, как и в предыдущие годы, верхушку дерева украсит противотанковый "еж", изготовленный работниками коммунального предприятия "Львовэлектротранс".

"Этот символ появился на городской елке в 2022 году и напоминает о войне и украинских защитниках, благодаря которым город имеет возможность отмечать Рождество", – подчеркнули в мэрии.

В ведомстве также рассказали, что уже выбрали елку, которая станет главным украшением Львова на рождественские праздники.

По словам руководительницы управления культуры горсовета Марты Бешлей, в этом году поступило более 15 заявок из разных городов, в частности из Львова, Городка, Дрогобыча и Самбора.

"Очень радует, что столько людей готовы поделиться своими деревьями… Первые заявки начали поступать еще в августе, и мы рады, что смогли выбрать главную елку города из такого количества предложений", – добавила чиновница.

Как известно, Львов не тратит средства на елку, поскольку львовяне и жители окрестных общин дарят дерево на безвозмездной основе.

Какой была в прошлом году новогодняя елка во Львове

В 2025 году праздничную елку подарила Львову семья Пашечков из села Сокольники. Они более 18 лет выращивали дерево в своем дворе. Ее высота достигла 14 метров.

Дерево традиционно украсили противотанковым "ежом" и иллюминацией, которую использовали в прошлых годах.

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