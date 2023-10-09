Отношения российской стороны с боевиками ХАМАС имеют очень глубокие корни, поделился аналитик.

Власти РФ очень давно сотрудничают с боевиками ХАМАС, российское руководство "подкармливало" боевиков и координироло с ними свои действия.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире "FreeДом" заявил, что "Россия очень много инвестировала в поддержание отношений с ХАМАСом, со всеми палестинскими организациями".

"Но с какого-то момента они сегментировали - то есть что-то для ФАТХа (палестинская политическая и вооруженная организация - Ред.)… - это отдельные ресурсы, которые выделялись. И что-то для ХАМАСа отдельно", - заявил он.

Аналитик добавил, что поддержка боевиков тянется еще с советских времен. "В Крыму, в Перевальном, в советское время действовала база, где готовились боевики, палестинские для войны с Израилем. И часть этих боевиков ушла в ХАМАС. И там очень-очень глубокие корни этих отношений. Еще с советского КГБ (Комитет государственной безопасности - Ред.) и тех времен", - сказал эксперт.

Данилов поделился, что "Россия пробовала и подкармливать ХАМАС, и давать им трибуну, то есть каждая встреча в Москве - это дополнительная трибуна, они приезжали из Катара, они приезжали из Египта, где они одно время базировались...". "И они координировали свои действия с ХАМАСом очень давно и очень плотно", - подчеркнул аналитик.

Что произошло в Израиле - важное насчет нападения ХАМАС

Члены ХАМАС совершили массированный удар по Израилю рано утром 7 октября, а потом боевики вторглись на территорию государства, захватывали его землю убивали людей и брали заложников. В результате вторжения погибли сотни человек, уже подтверждена гибель двух граждан Украины. В украинском Министерстве иностранных дел сообщили, что есть информация о возможной гибели в Израиле еще нескольких наших соотечественников.

Некоторые эксперты считают, что нападение на Израиль, который является союзником США, может быть связано с полномасштабной войной РФ против Украины. Стоит отметить, что Штаты помогают Киеву противостоять агрессии России, а теперь также пообещали активно помогать Израилю бороться с ХАМАСом.

Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен уже заявил, что нападение ХАМАС на Израиль не связано с сосредоточением внимания западных государств на ситуации в нашей стране.

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