МИД Катара возлагает ответственность за нынешнюю эскалацию "только на Израиль".

Катар выразил глубокую обеспокоенность развитием ситуации в Секторе Газа и призвал прекратить эскалацию, возложив ответственность за происходящее на Израиль.

Об этом говорится в заявлении, опубликованом на официальном сайте МИД Катара. "Государство Катар выражает глубокую обеспокоенность развитием ситуации в Секторе Газа и призывает все стороны прекратить эскалацию, успокоиться и проявлять максимальную сдержанность", – говорится в заявлении.

МИД Катара возлагает ответственность за нынешнюю эскалацию "только на Израиль".

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"Министерство иностранных дел возлагает ответственность за нынешнюю эскалацию только на Израиль из-за продолжающихся нарушений прав палестинского народа, последним из которых являются неоднократные рейды на благословенную мечеть Аль-Акса, находящуюся под защитой израильской полиции", - говорится в заявлении на сайте МИД Катара.

Кроме того, МИД Катара подчеркивает необходимость того, чтобы международное сообщество приняло срочные меры, чтобы обязать Израиль "прекратить вопиющие нарушения международного права и заставить его уважать резолюции международной законности и исторические права палестинского народа, а также не допустить, чтобы эти события стали использовались в качестве предлога для разжигания новой неравной войны против палестинского гражданского населения в Секторе Газа".

"Министерство иностранных дел подтверждает твердую позицию государства Катар в отношении справедливости палестинского вопроса и законных прав братского палестинского народа, а также создания независимого государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалим", - говорится в заявлении МИД.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года боевики палестинского исламского движения ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. По сообщениям ЦАХАЛ, по Израилю выпустили более 2000 ракет.

Боевики проникли в населенные пункты на границе. Есть сообщения о совершенных боевиками убийствах военных и гражданских.

ХАМАС захватил военную базу Израиля. Личный состав ЦАХАЛ, находившийся на базе, был убит.

Иран официально объявил о поддержке нападения ХАМАС на Израиль. Советник верховного лидера Ирана заявил, что страна будет "поддерживать палестинских боевиков до освобождения Палестины и Иерусалима".

Израиль начал операцию "Железные мечи". Сейчас армия Израиля контратакует боевиков ХАМАС, которые совершили нападение на ее территории.

По последним данным Минздрава Израиля, по меньшей мере 545 человек были ранены в результате ракетных обстрелов и атак террористов.

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