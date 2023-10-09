Террористы утверждают, что казни будут публичными и зафиксированными и аудио и видео.

Террористическая группировка ХАМАС официально объявила, что будет казнить гражданских заложников в ответ на удары Израиля по сектору Газа и вероятную наземную операцию на территории анклава.

Как сообщает The Times of Israel, об этом заявил представитель "Бригад Аль-Кассам" Абу Убайда.

"С этого момента на любое нападение на наших людей и их дома без предупреждения мы будем отвечать казнью гражданских заложников, которую будем транслировать с помощью видео и аудио", - сказал представитель ХАМАСа.

Видео дня

ХАМАС утверждает, что Израиль не сбрасывает муляжи бомб на крыши зданий перед ударами, чтобы предупредить гражданских лиц о побеге.

Как пишет The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленные израильские источники, ЦАХАЛ будет наносить удары по сектору Газа даже в случаях, когда это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников

В случаях, когда будет поступать проверенная информация о том, что в том или ином здании в Газе точно находятся заложники, то в таких случаях израильские военные удары наносить не будут.

Обновлено в 21:17. Военное крыло ХАМАС заявляет, что казнит первого израильского заложника "в течение нескольких часов в соответствии с правилом возмездия".

Нападение ХАМАС на Израиль

Как сообщал УНИАН, утром 7 октября произошла крупнейшая за последние годы атака террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Через пять часов после атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил обращение к гражданам, в котором заявил, что идет "не операция, не эскалация, это война". Он также объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС.

8 октября Нетаньяху заявил об окончании первой фазы войны и предупредил, что она будет длительной и тяжелой. ЦАХАЛ объявила сектор Газа закрытой военной зоной и нанесла по ней многочисленные удары.

9 октября главный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе, в которые вторглись боевики.

Кроме этого, министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы. Прекращены поставки продуктов, воды, электроэнергии.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сегодня заявил, что кампания по разгрому ХАМАС "только началась". Количество убитых в Газе превысило 500 человек.

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