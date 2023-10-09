В сектор Газа не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, всё будет закрыто.

Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ отдал приказ о полной блокаде Газы: не будет поставок продуктов и энергии.

"Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, всё будет закрыто. Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно", - сказал он сегодня после заседания Южного командования ЦАХАЛ в Беэр-Шеве.

О заявил, что "правила войны изменились" и ответ Израиля сектору Газа будет такой мощный, что его будут помнить в течение следующих 50 лет.

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Война между Израилеи и ХАМАС - последние новости

Ранее в понедельник стало известно, что Израиль за 48 часов мобилизовал около 300 000 резервистов для готовящейся наземной операции в Газе. Это крупнейшая мобилизация в истории Израиля за столь короткий период.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что в последние несколько часов в приграничных городах были только единичные столкновения между израильскими военными и боевиками ХАМАС. В настоящее время боевые действия в этих населенных пунктах не идут.

Главарь палестинской террористической группировки ХАМАС Яхья Синвар обречен на смерть, заявил главный спикер ЦАХАЛ, контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет The Times of Israel.

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