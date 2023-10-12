Боевики движения выразили солидарность ХАМАС и даже атаковали территорию Израиля своими ракетами.

На пути борьбы Израиля с террористами ХАМАС встала новая опасная угроза - "Хезболла".

Как говорится в материале Bloomberg, ливанская боевая группировка "Хезболла" последний раз воевала с Израилем в 2006 году. В 2013 году боевики поспешили на помощь сирийскому президенту Башару аль-Асаду в борьбе с повстанцами. Впрочем, израильские официальные лица предупреждали, что наступит день, когда бойцы "Хезболлы" вновь сосредоточатся на их стране, получив значительный боевой опыт и лучшее вооружение.

Пока израильская армия противостоит боевикам ХАМАС в Секторе Газа после их кровавого вторжения на юг Израиля 7 октября, израильское руководство настороженно смотрит на угрозу со стороны "Хезболлы" на севере.

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Что такое "Хезболла"?

В 1982 году мусульмане-шииты в Ливане сформировали то, что сейчас называют "Хезболлой" - "партией Бога". Она сформировалась в ответ на оккупацию Израилем юга страны. Движение было вдохновлено Исламской революцией 1979 года в Иране. "Хезболла" в какой-то степени стала прокси-силой для элитной иранской Революционной гвардии. По данным Госдепа США, Иран предоставляет "Хезболле" большую часть своего финансирования, оружия и взрывчатки, а также политическую, дипломатическую, денежную и организационную помощь".

Группа также получает финансирование из законных и незаконных источников, включая "контрабанду товаров, подделку паспортов, торговлю наркотиками, отмывание денег, кредитные карты, иммиграционное и банковское мошенничество". Поскольку" Хезболла " отделена от ливанских военных, она может атаковать израильские и американские объекты, не провоцируя реакции, которую спровоцировало бы нападение со стороны государственных военизированных структур.

Какие объекты США атаковала "Хезболла"?

Считается, что эта группа стоит за взрывами грузовиков-смертников в 1983 году в посольстве США и бараках морской пехоты США в Бейруте, нападением на здание посольства США в Бейруте в 1984 году и угоном самолета TWA рейса 847 в 1985 году.

Какова роль "Хезболлы" в Ливане?

"Хезболла" является мощной силой в Ливане. Он управляет крупной сетью социальных служб, поскольку страна переживает худший экономический кризис за десятилетие. Движение также политически активно, потеряв большинство в парламенте Ливана только в прошлом году. Альянс "Хезболлы" с шиитским движением "Амаль", возглавляемым спикером парламента Набихом Берри, называют себя большинством шиитской общины страны. "Хезболла" также имеет тесные связи с христианской партией, основанной бывшим президентом Мишелем Ауном.

До того, как в 2011 году в Сирии разразилась гражданская война, "Хезболла" рекламировала себя как силу, посвященную борьбе с Израилем и защите угнетенных, независимо от их происхождения. Но после вовлечения в войну в Сирии многие мусульмане-сунниты рассматривают ее как шиитскую группу, которая следует указаниям Ирана в регионе.

Почему "Хезболла" вмешалась в Сирию?

Поскольку Ливан не имеет границы с Ираном, Сирия служила "Хезболле" путем получения военного материала от своего патрона. Поэтому для "Хезболлы" было важно помочь союзнику Асаду сохранить власть.

Присоединится ли "Хезболла" к ХАМАС в борьбе с Израилем?

"Хезболла" выразила солидарность с ХАМАС и обменялась ударами с Израилем. Аналитики говорят, что она может решить атаковать Израиль сильнее, особенно если израильские войска войдут в Газу.

Считается, что "Хезболла" имеет десятки тысяч ракет. Израильские официальные лица предупредили, что военные их страны будут атаковать весь Ливан, если "Хезболла" вступит в войну.

"Хезболлу" готовят к войне с Израилем

Как сообщал УНИАН, Израиль имеет определенную информацию о том, что Иран мог подтолкнуть ХАМАС к массированному нападению на их страну. Иран также подталкивает "Хезболлу" к готовности к войне.

Президент Ирана Эбрагим Раиси поздравил "блестящие и впечатляющие победы палестинского сопротивления" (нападение на Израиль) в телефонном разговоре с лидером "Исламского джихада" Зиядом Нахале.

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