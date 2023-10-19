Израиль хочет уничтожить туннели, которые ХАМАС построил под гражданской инфраструктурой, и использует под военные цели.

Военная операция "Железные мечи", которую Израиль объявил после нападения на страну 7 октября боевиками ХАМАС, будет гораздо более жестокой, чем все предыдущие операции израильской армии. Об этом сообщает Reuters, который ссылается на свои восемь источников.

В частности, предполагается, что военная кампания под кодовым названием "Операция "Железные мечи", которую проводит Израиль, будет очень жестокой и непохожей ни на одну предыдущую, которые ранее проводились в секторе Газа.

По словам трех чиновников, на которых ссылается агентство, ближайшая стратегия Израиля состоит в том, чтобы разрушить инфраструктуру Газы, отодвинуть жителей анклава к границе с Египтом и преследовать ХАМАС, взорвав его подземные лабиринты. В этих туннелях, снабженных электричеством, кондиционированием воздуха и прочим, находится много террористов. Замаскированные входы в лабиринты расположены на нижних этажах домов, мечетей, школ и других общественных зданий, что позволяет боевикам ХАМАС прятаться под местами обитания обычных палестинцев. Эти туннели также используются для перевозки людей, товаров, хранения ракет и, вероятно, там содержатся заложники, которых террористы похитили 7 октября.

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Один из экспертов объясняет, речь о целом подземном городе, по сравнению с которым "тоннели Вьетконга кажутся детской игрой".

Источники сообщили Reuters, что ХАМАС, в частности, установил противотанковые мины и мины-ловушки, чтобы устроить засаду израильским военным.

По мнению некоторых экспертов есть сомнения, что Израилю удастся полностью уничтожить ХАМАС. Не исключено, что израильская армия будет стремиться ликвидировать или захватить в плен как можно больше членов ХАМАСа, взорвать тоннели и мощности по производству ракет, а затем искать способ "выйти из операции".

Арабские официальные лица также встревожены тем, что Израиль не разработал четкого плана на будущее анклава, которым с 2006 года управляет ХАМАС и где проживает более 2 миллионов человек. Власти соседних государств обеспокоены тем, что военные действия могут распространиться за пределы анклава.

"В регионе (соседних странах – УНИАН) есть опасения, что война выйдет за пределы сектора Газа, когда ливанская Хезболла и ее покровитель Иран откроют новые крупные фронты в поддержку ХАМАСа. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян предупредил о возможных "превентивных" действиях против Израиля, если он совершит вторжение (наземное – УНИАН) в Газу", - сообщает СМИ.

Отмечается, что арабские лидеры заявили: они осуждают нападение ХАМАС на Израиль, но выступают против коллективного наказания простых палестинцев, которое, как они опасаются, спровоцирует региональные беспорядки. По их словам, народный гнев усилится во всем регионе, когда число жертв увеличится.

"Какой бы наихудший сценарий ни был, он будет еще хуже", — сказал источник о возможности распространения конфликта за пределы сектора Газа.

Как отмечается, Израиль хочет уничтожить ХАМАС, но пока не знает, каким образом будет руководить анклавом в случае победы.

"Некоторые из помощников президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что, хотя Израиль может разработать эффективный план по причинению долгосрочного вреда ХАМАСу, он еще должен сформулировать стратегию выхода", - пишет издание.

В публикации также говорится о том, что пока нет понимания, кто вообще захочет и сможет в случае необходимости превратить сектор Газа из "тюрьмы под открытым небом", которой анклав является уже десятилетие, в "нечто лучшее".

Израильская война и ХАМАС - подробности

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Согласно сообщению израильских властей, в то же время на территорию страны ворвались примерно 2 тыс. террористов, которые начали массово убивать в основном мирных израильтян, включая женщин и детей. Сообщалось, о сотнях погибших людей, многие из которых были замучены, изнасилованы. Жертвами стали жители кибуц и участники музыкального фестиваля, который проходил в нескольких километрах о линии разграничения с сектором Газа. Среди убитых – примерно 20 граждан Украины.

Также известно, что около 200 человек взяли в заложники (в частности, женщин, детей) и отвезли на территорию Газа.

Власти Израиля объявила мобилизацию, требовала, чтобы мирное население Газа покинуть определенную территорию сектора и начало военную операцию "Железные мечи", которая направлена на уничтожение ХАМАС. После этого некоторые организации ООН назвали действия Израиля недопустимыми, поскольку из-за бомбардировки анклава гибнут обычные люди.

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