Этот боевик считается целью №1 для израильских спецслужб, но ликвидировать его не могут на протяжении многих лет.

Главарь боевиков ХАМАС Мохаммед Дейф - цель № 1 для Армии обороны Израиля. Его пытаются ликвидировать на протяжении десятилетий, но террористу удается перехитрить спецслужбы этой страны.

УНИАН собрал самые интересные факты о неуловимом террористе, который организовал кровавое нападение на Израиль, спланировал сотни убийств, но остался жив несмотря на большое количество покушений.

Десятилетиями с ХАМАС

Мухаммад Дейф (настоящее имя Мухаммад Диаб Ибрагим аль-Масри) находится в боевом крыле ХАМАС с первых лет существования движения. Считается, что сейчас ему 57 или 58 лет. Террорист родился в 1965 году в лагере беженцев в городе Хан-Юнис на территории Сектора Газа.

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Есть данные о том, что еще в подростковом возрасте Мохаммед Дейф присоединился к Братьям-мусульманам - суннитской исламистской организации. Как пишет Financial Times, отец и дядя Дейфа участвовали в рейдах против израильтян примерно на той же территории, на которую было совершено нападение 7 октября.

В студенческие годы Дейф стал очень тесно сотрудничать с ХАМАС. Он присоединился к движению в начале Первой палестинской интифады - восстанию палестинских арабов 1987-1991 годов, целью которого было провозглашение "борьбы против израильской оккупации" и освобождения территорий, которые Израиль взял под свой контроль во время Шестидневной войны (1967).

В 1989 году Израиль впервые задержал Мохаммеда Дейфа. Террорист провел в тюрьме 16 месяцев.

"Гость"

Боевик взял себе псевдо Дейф ("Гость"), а в юности увлекался актерством. Поговаривают, что прозвище боевика имеет собственную историю. "Гостем" его называют из-за того, что он постоянно меняет местонахождение, избегая покушений.

Юношеское увлечение актерством помогало террористу и в зрелом возрасте. Например, в 2011 году он якобы не появился на похоронах своей матери. Затем арабские СМИ писали, что Дейф был, но перевоплотился в пожилого мужчину.

Убийства, теракты, авторитет

Свою карьеру террориста Дейф начал в рядах Бригад аль-Кассама в начале 90-х. Тогда боевиками руководил Яхья Айяш - один из инициаторов использования террористов-смертников в палестинских атаках. Поговаривают, что Дейф был причастен к организации терактов, в частности в Тель-Авиве и Иерусалиме, а также к взрывам автобусов в Иерусалиме и Ашкелоне.

В 1996 году Израиль ликвидировал Яхья Айяша, а Дейф возглавил кампанию мести. В результате волны атак погибло почти 60 израильтян. В 2002 году террорист возглавил Бригады аль-Кассами, завоевав авторитет среди боевиков после убийства одного из основных лидеров движения.

Палестинские боевики почитают Дейфа больше, чем некоторые из высших лидеров ХАМАС. После атаки на Израиль его авторитет среди боевиков возрастет в разы. Эксперты говорят, что Дейф стал "богом для молодежи" Палестины.

Цель №1

Мохаммед Дейф - одна из самых желанных целей Израиля с середины 90-х. Как пишет издание Haaretz, спецслужбы страны охотятся за ним десятилетиями, а ЦАХАЛ считает его ответственным за убийство десятков гражданских лиц во время многочисленных терактов.

В 2000-2001 годах палестинские власти содержали Дейфа под стражей. Оказавшись на свободе он присоединился ко Второй интифаде в 2000-2005 годах. Эта кампания отличалась особой жестокостью. Погибли до 3000 палестинцев и около 1000 израильтян. Боевики активно применяли смертников и массово запускали ракеты.

По некоторым данным, Дейф приказал строить подземные тоннели под сектором Газа, по которым ХАМАС проникал на территорию Израиля. Террорист настаивал, что необходимо "наносить прямые удары по территории Израиля любыми возможными средствами, чтобы заставить его заплатить самую высокую цену за обращение с населением Газы".

Покушения и ранения

Дейфа считают неуловимым террористом, но во время некоторых покушений он был на волоске от смерти. Летом 2014 года Израиль ликвидировал 27-летнюю жену боевика, его семимесячного сына и трехлетнюю дочь. Израильские СМИ называли эту атаку шестым покушением на Дейфа, но сам он выжил.

В 2002 году был ликвидирован помощник Дейфа, в 2006 году самолет ЦАХАЛ разбомбил дом, в котором был террорист. Несмотря на тяжелые ранения ему удалось выжить.

Как пишет New York Post, в результате одного из покушений боевик серьезно травмировал позвоночник, затем потерял глаз, руку и, вероятно, ногу. Считается, что Дейф прикован к инвалидной коляске.

Террорист инкогнито

Никто не знает, как выглядит Дейф сейчас. Его актуальных фото и видео не существует, а голос зафиксирован на аудио всего несколько раз за десятилетия карьеры в ХАМАС.

Аудиозаявления с голосом Дейфа ХАМАС обнародует только раз в несколько лет - когда он объявляет новый этап войны против Израиля. Вероятно, именно его голос был на аудио 7 октября 2023 года, в котором боевик объявлял о нападении на Израиль под названием "Буря Аль-Аксы". Голос звучал на фоне силуэта мужчины, лица которого не видно. Неизвестно, где сейчас находится боевик.

"Архитектор" кровавой войны

Варварское нападение на Ираиль 7 октября планировал именно Дейф. По данным Reuters, боевик начал планировать операцию после событий весны 2021 года. Тогда израильская полиция совершила рейд на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Там забаррикадировались люди, которые якобы планировали беспорядки. Были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ. кадры штурма во время Рамадана разозлили Дейфа.

В подготовке атаки участвовал Яхья Синвар, действующий лидер движения в секторе Газа. Однако главным идеологом нападения был именно Дейф. Поэтому, его можно назвать "архитектором" кровавой войны.

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