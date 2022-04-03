Хакеры из группы Anonymous взломали еще одну базу данных Российской Федерации. Они обнародовали данные 120 тысяч российских солдат, которые пришли убивать в Украину.
Об этом сообщило анонимное сообщество в Twitter.
"Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны предстать перед военным трибуналом", – говорится в сообщении.
Полный список российских военных, которые воюют против украинского народа:
Как ранее сообщал УНИАН, хакерская группа NB65, связанная с Anonymous, взломала российский пропагандистский медиахолдинг ВГТРК и пообещала вскоре опубликовать 870 ГБ найденных данных. Главный телеканал этой компании-"Россия-1", на котором работают топ-пропагандисты Кремля Соловьев, Скабеева и Попов.
Также Anonymous взломали сайт Центробанка России и опубликовали 28 GB информации. Позже хакеры "слили" 15 ГБ данных, что были похищены у благотворительного крыла русской православной церкви
Кроме того, хакеры "слили" базу данных компании Nestle, потому что компания продолжила работать на территори РФ, несмотря на войну против Украины.