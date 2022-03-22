Решение принято из-за продолжения работы компании в РФ, несмотря на войну в Украине.

Хакерское сообщество Anonymous "слило" базу данных компании Nestle из-за продолжения работы компании в РФ, несмотря на войну против Украины.

Об этом сообщила Anonymous в Twitter.

"Коллектив Anonymous обнародовал базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestle. Утечка 10 Гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestle тому подобное", - говорится в сообщении.

Nestle - швейцарская компания, крупнейший в мире производитель пищевых продуктов со штаб-квартирой в городе Веве, Швейцария. Компания заняла 64 место согласно рейтингу крупнейших компаний мира за 2017 год.

Как сообщал УНИАН, ранее группа хакеров Anonymous снова вступились за Украину. Компаниям, которые отказались уходить из России, пригрозили взломом и дали 48 часов на выход с российского рынка.

Хакеры опубликовали список компаний, к которым они обратились. Речь идет минимум о 40 крупных бизнесов - Nestle, Raiffeisen Bank, Burger King, Papa Jhons, Marritt, SubWay, Chevron, Oreo, Cargill, Amway и другие.

Напомним, СЕО швейцарской компании Nestle, что отказывается уходить с российского рынка, Марк Шнайдер уже после начала войны призвал украинский офис дружить с российским.

Nestle - не единственная европейская компания, которая не только не уходит с российского рынка, а еще и давит на свой украинский офис из-за их позиции. Так, немецкий офис Metro угрожал украинскому из-за давления относительно ухода из России. А французская сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin, которая является одним из крупнейших налогоплательщиков в России, отключила от корпоративной почты украинский офис из-за жалоб на работу компании в РФ.

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