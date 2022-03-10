Объем взломанной базы данных Роскомнадзора - 820 гигабайтов.

Хакерская группа Anonymous взломала базу данных Роскомнадзора и выложила файлы в открытый доступ.

Об этом сообщили на странице Anonymous в Twitter.

"Anonymous успешно сломал и раскрыл базу данных Роскомнадзора, российского федерального агентства исполнительной власти, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, обнародовав более 360 тысяч файлов", - говорится в сообщении.

Объем взломанной базы данных Роскомнадзора - 820 гигабайтов.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к УНИАН на территории России. Инструкция для чтения УНИАН в обход блокировки - по ссылке.

Как сообщал УНИАН, главная международная сеть хакеров Anonymous объявила войну властям РФ.

Также хакеры Anonymous также сломали частоту, на которой оккупанты вели переговоры, и запустили гимн Украины.

Кроме этого, хакеры уже обрушили работу пропагандистского сайта Russia Today и взломали сайт Минобороны России, слив базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена сотрудников Министерства.

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