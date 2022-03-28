Хакеры взломали ВГТРК, в которую входит "Россия 1" / иллюстрация REUTERS

Хакеры группы Anonymous взломали Всероссийскую государственную телерадиокомпанию. Главный телеканал этой компании - "Россия-1", на котором работают топ-пропагандисты Кремля Соловьев, Скабеева и Попов.

Об этом хакеры сообщили в Twitter.

В результате успешной кибератаки на ВГТРК удалось получить 870 ГБ данных. Хакеры обещают обнародовать файлы в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, ранее хакеры опубликовали базу данных крупнейшей в мире пищевой компании Nestle, которая отказалась уходить с рынка России несмотря на войну в Украине.