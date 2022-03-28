Более 870 ГБ полученных данных хакеры обнародуют в ближайшее время.

Хакеры группы Anonymous взломали Всероссийскую государственную телерадиокомпанию. Главный телеканал этой компании - "Россия-1", на котором работают топ-пропагандисты Кремля Соловьев, Скабеева и Попов.

Об этом хакеры сообщили в Twitter.

В результате успешной кибератаки на ВГТРК удалось получить 870 ГБ данных. Хакеры обещают обнародовать файлы в ближайшее время.