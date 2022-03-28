Хакеры группы Anonymous взломали Всероссийскую государственную телерадиокомпанию. Главный телеканал этой компании - "Россия-1", на котором работают топ-пропагандисты Кремля Соловьев, Скабеева и Попов.
Об этом хакеры сообщили в Twitter.
В результате успешной кибератаки на ВГТРК удалось получить 870 ГБ данных. Хакеры обещают обнародовать файлы в ближайшее время.
Как сообщал УНИАН, ранее хакеры опубликовали базу данных крупнейшей в мире пищевой компании Nestle, которая отказалась уходить с рынка России несмотря на войну в Украине.
А несколько дней назад взломала сайт Центробанка России. Хакеры опубликовали 28 GB информации Центрального банка РФ: все транзакции.