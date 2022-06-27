РФ продолжит угрожать миру, что она развяжет еще не одну войну.

После угроз РФ и ее полномасштабного вторжения в Украину страны Балтии могут оказаться следующей целью Кремля. Журналисты проекта FreeДом выяснили, кто может первым оказаться под ударом и сможет ли Россия получить достойный отпор со стороны НАТО.

На днях РФ имитировала ракетные удары по странам НАТО. Речь идет о территории Эстонии. Информацию подтверждает канцлер Минобороны Эстонии Кусти Салм. Он отметил, что россияне считают, что эстонцы не заслуживают независимости.

Минобороны Эстонии считает ситуацию очень серьезной и связывает участившиеся случаи российских провокаций с предстоящим саммитом НАТО, который пройдет в Испании. Члены Альянса обсудят укрепление своего восточного крыла. В этом контексте Таллин хочет, чтобы НАТО отправило больше войск в Эстонию.

В интервью FT нынешний премьер-минист Эстонии Кайя Каллос раскритиковала нынешний план НАТО по защиты Балтии. Он предупредила, что в случае нападения РФ эстонское государство может быть стерто с лица земли. По ее словам, в текущих планах НАТО учтено, что страны Балтии могут оставаться под российской оккупацией в течение 180 дней.

Как говорится в сюжете, в Эстонии настаивают, чтобы в каждую страну Балтии прибыли не менее 20-25 тысяч военнослужащих НАТО. Однако это не означает, что все иностранные солдаты должны находиться в Эстонии на постоянной основе, главное, чтобы страна могла обеспечить свою защиту.

А месяц назад российский вертолет Ми-17 дважды нарушал воздушное пространство Финляндии. Страна давно готовилась к возможному вторжению РФ. У скандинавской страны имеется достаточно вооружения: Финляндия располагает одной из сильнейших в Европе артиллерий, в стране есть запас крылатых ракет дальностью до 370 км. При этом 2% ВВП идет на оборону, а это выше, чем во многих стран НАТО. Именно из-за угроз РФ Финляндия решила подать заявку на вступление в НАТО.

Эксперты отмечают, что РФ серьезно увязла в войне против Украины, она бросила сюда все силы. Поэтому, считают они, Россия вряд ли сможет открыть еще один фронт. Но к угроз всему миру в Кремле не откажутся.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заверил, что российские оккупанты не захватят Таллин. Он пообещал увеличить обороноспособность стран Балтии.

Напомним, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

После чего губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

27 июня стало известно, что на латвийской авиабазе в Лиелварде развернули поставленную Испанией батарею зенитно-ракетного комплекса NASAMS.