Это сделано из-за необходимости укрепления обороноспособности Балтийского региона.

На латвийской авиабазе в Лиелварде развернули поставленную Испанией батарею зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Это решение обусловлено российской агрессией в регионе.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

В ведомстве заявили, что это сделано из-за необходимости укрепления обороноспособности Балтийского региона.

"В связи с необходимостью укрепления обороноспособности Балтийского региона после российского вторжения в Украину на базе в Лиелварде была развернута доставленная Испанией зенитно-ракетная батарея NASAMS", - говорится в сообщении.

Издание El Pais сообщало, что на саммите НАТО в Мадриде, который состоится 28-30 июня, страны могут принять решение о крупнейшем военном развертывании сил Альянса со времен холодной войны.

По данным журналистов, на саммите могут согласовать решение об увеличении количества военнослужащих НАТО на его восточном фланге почти вдвое. До широкомасштабного вторжения РФ в Украину в находящихся там странах было размещено не более 10 тысяч военнослужащих НАТО (кроме военных этих стран).

Но в феврале страны решили разместить еще четыре батальонные группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

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