По мнению Тараса Загороднего, целью подрыва автомобиля главного идеолога "русского мира" был сам Дугин, потому что его фигура является токсичной для "постпутинских" элит.

Между российскими элитами уже идет борьба за место в постпутинской России.

Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Загородний в эфире информационного телемарафона, комментируя подрыв в Подмосковье машины с дочерью главного идеолога "русского мира" Александра Дугина.

"Я думаю, что, скорее всего, главной целью был сам Дугин. Потому что в России, на фоне в первую очередь отсутствия реакции на удары по Крыму, уже есть понимание, что ядерный блеф не сработал. Они понимают, что война уже перешла на территорию России или территории, которые они считают своими, и Украине за это ничего нет. Поэтому башни Кремля в России начинают уже искать себе оправдание, кто в этом виноват. Во-вторых, я думаю, что уже идет борьба за свое место в постпутинской России. То есть, что будет, когда с Путиным что-то случится, с чем они будут выходить на деэскалацию с Западом. Уверен, что такие переговоры уже идут. И тут как раз фигура Дугина, который есть один из идеологов и апологетов войны. Разумеется, он должен, как токсичный человек, исчезнуть", - пояснил Загородний.

Эксперт добавил, что также РФ может воспользоваться ситуацией, чтобы обвинить Украину в подготовке террористических актов и найти повод для ударов.

"Заодно можно обвинить Украину в подготовке террористических актов и других вещей... И найти повод, например, для ударов по территории Украины. Хотя здесь они больше не "стреляют себе в ногу", потому что у россиян возникает все больше вопросов, как это украинские спецслужбы уже себя свободно в Москве ведут", - сказал Загородний.

По его мнению, в РФ будут ликвидировать "наиболее токсичные фигуры режима", в том числе.

"Там есть Проханов еще, госпожа Симоньян, Соловьев. Всем остальным также следует напрячься. Потому что они являются лицами режима. Они уже сейчас не нужны. Постпутинские элиты уже думают, как они будут отматывать все, что натворил Путин. Потому что их жизнь, прежде всего, связана с Западом. Посмотрите, какая у них истерика относительно возможного отказа выдачи туристических виз россиянам. То есть это очень болезненная тема. Поэтому вся внутренняя борьба будет с этим связана", - прогнозирует Загородний.

Как сообщал УНИАН, 20 августа в Подмосковье взорвали дочь Александра Дугина - главного идеолога "русского мира" в РФ.

Сегодня, 21 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал теракт в РФ, в котором взорвали дочь Дугина. Он подчеркнул, что Украина не криминальное государство и к этому не имеет отношения.

По словам Подоляка, Россия уже начинает "внутренне разваливаться" и различные политические группировки начинают битву и хотят получить определенные места для того, чтобы позже претендовать на другую власть в РФ.

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