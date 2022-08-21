По словам советника главы ОП, мобилизацию в РФ объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев не найдешь.

Россия входит в глубокий военно-кадровый кризис, что приведет к росту количества предложений к переговорам.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем со свечой не найдешь. В ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники "Пятерочки". А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Михаил Подоляк сказал, что заявлениями о якобы желании возобновить переговоры по миру Россия пытается отвлечь внимание Украины и мирового сообщества, чтобы выиграть время для подготовки к продолжению реализации захватнической политики.

Он отметил, что с этой же целью Россия устраивает энергетический шантаж Европы, надеясь, что нехватка газа в случае суровой зимы приведет к уменьшению поддержки нашей страны со стороны ЕС.

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