Берлин из-за искаженного понимания пацифизма отказывается помогать Киеву в обороне от российской агрессии и при этом продвигает российские стратегические интересы.

Солдаты Украины почти каждую неделю гибнут на востоке страны. Но несмотря на это, Германия отказывается помочь молодой демократии, которая стремится интегрироваться в Европу. Моральный компас Немецкого федерального правительства, похоже, сломался.

Лидер "Зеленых" Роберт Хабек во время визита в Украину заявил, что Германия должна обеспечить ВСУ хотя бы оборонительным оружием, чтобы они имели возможность защищаться от российской агрессии. После этого обсуждения этой темы в Берлине не утихают, - пишет Die Welt.

Недавно в интервью президент Владимир Зеленский повторил, что его страна заинтересована в покупке вооружения от немецких компаний. На это социал-демократ и министр иностранных дел Германии Хайко Маас ответил категорическим "нет".

Читайте такжеThe Economist: Украина пишет кровью правила для мобильных телефонов в армииЭто "нет" неизменно звучит с 2014 года, когда началась российская атака, а Киев впервые попросил Берлин о военной помощи. Москва аннексировала Крым, а также развязала войну на востоке Украины, которая длится уже семь лет и до сих пор почти каждую неделю отбирает жизни украинских солдат. А Германия до сих пор отказывается помогать молодой демократии в обороне против агрессивной диктатуры. Почему?

"Немецкий подход базируется на смеси из неправильного понимания пацифизма и задабривания России. Это доказывает, что внешнеполитический моральный компас федерального правительства, а особенно СДПГ с ее знаменитым набором выдающихся российских апологетов, уже очень давно не работает", - говорится в статье.

Берлин не просто не хочет помогать Киеву в самозащите. Он продвигает проект "Северный поток-2", который нужен Москве для достижения своих стратегических интересов. Благодаря ему Путин получит инструмент для энергетического шантажа Украины.

На бесполезных переговорах в "Нормандском формате" или в пресс-релизах Министерства иностранных дел Германия всегда на стороне Украины. Но немецкие действия, такие как активное продвижение "Северного потока-2" и отказ оказывать военную помощь, говорит о совершенно противоположном. Такой "язык действий" более весомый. И, без сомнения, он принесет более тяжкие последствия для Украины, чем дешевые слова.

Немецкое оружие для Украины: почему об этом говорят?

Первым тему военной помощи для Украины поднял лидер партии «Зеленых» Роберт Хабек. По его словам, Киеву «трудно отказать» в вооружении, которое ему нужно для самозащиты.

Эти его слова спровоцировали серьезную дискуссию в Берлине. Хабека раскритиковали политические соперники, а также некоторые "Зеленые". Ведь он фактически отступил от давнего принципа пацифизма, которого придерживается партия. Хабек объяснил, что имел в виду оборонительные и нелетальные средства, такие как приборы ночного видения и техника для эвакуации раненых.

После этого в "лагере" канцлера Ангелы Меркель тоже заговорили о необходимости вооружить Украину. Однако, там отметили, что Украине нужно больше, чем нелетальная военная техника. В частности, в ХДС/ХСС указали на ослабленные украинские ВМС и ВВС.

На фоне этих дебатов министр иностранных дел Германии Хайко Маас отверг призывы вооружить Украину. Он подчеркнул, что конфликт на Донбассе можно решить только политическими методами.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань