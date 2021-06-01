Германия отклонила призыв президента Украины Владимира Зеленского относительно поставок оружия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у Берлина штурмовые винтовки, радиооборудование и бронетехнику, сообщает Reuters.
По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, ситуацию на Донбассе необходимо решать политическими методами.
"Я убежден, что конфликт (на востоке Украины, - ред.) может быть разрешен только политическими методами. Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут", - заявил Маас.
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