Лидер немецкой партии подчеркнул пацифистскую позицию его политической силы, но отметил, что Киеву нужно помочь в обороне от России.

Лидер немецкой партии "Зеленых" Роберт Хабек в целом поддерживает поставки оборонительного вооружения Украине. По его словам, трудно отказать стране в оружии, которое ей необходимо для самозащиты.

Как пишет Die Zeit, об этом он сказал журналистам после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Хабек напомнил, что партия "Зеленых" сохраняет пацифистскую позицию. Однако, в случае обороны от российских сил, по его мнению, нельзя блокировать военную помощь для Украины.

Читайте такжеОдин из ведущих политиков Германии высказался против остановки "Северного потока-2"Die Zeit напоминает, что "Зеленые" обычно выступают за ограничение экспорта оружия. В предвыборной программе партии указано, что она хочет "покончить с экспортом оружия из Европы в регионы, охваченные войной и кризисом". Для этого "Зеленые" предлагают установить ограничительный контроль.

"Северный поток-2" - это предательство

Во время визита в Украину Хабек также повторил, что его партия против завершения строительства газопровода "Северного потока-2". Он указал на то, что проект, который должен соединить Россию и Германию, в Украине рассматривается как предательство. По мнению лидера "Зеленых", такой взгляд оправдан. До этого времени большая часть объемов российского газа транспортировалась через Украину.

Выборы в Германии: что известно

Федеральные выборы в Германии пройдут 26 сентября. Нынешний канцлер Ангела Меркель во время новогоднего обращения объявила, что не собирается принимать в них участие.

Немецкие СМИ пишут, что у партии "Зеленых" есть хорошие шансы войти в новое правительство. Согласно опросам, политическая сила на втором месте в политической гонке. Она отстает от правящей ХДС / ХСС на 3-5%.

Кандидатом на пост канцлера Германии от "зеленых" стала Анналена Бербок. Она жестко критикует российскую агрессию против Украины и выступает против завершения строительства "Северного потока-2" в обход украинской ГТС.

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Перевод: Лесь Дымань