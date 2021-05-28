Берлин последние 7 лет был против продажи оружия украинской армии, но теперь эта тема стала горячей перед немецкими выборами.

Должны ли Германия и ЕС поставлять оружие Украине? Да, - считает эксперт по внешней политике и депутат от ХСС Томас Эрндль. Он призывает однопартийцев изменить свою позицию относительно вооружения украинской армии.

Об этом пишет Der Spiegel, напоминая, что первым в Германии эту тему поднял лидер партии "Зеленых" Роберт Хабек. Он подчеркнул, что Украине "трудно отказать в оружии для самозащиты". И это противоречило не только политике федерального правительства Германии, политике ЕС, но и программе самих "Зеленых". Ведь в партии четко говорили: никакого экспорта оружия в регионы, где идет война.

Хабек столкнулся со шквалом критики как со стороны политических оппонентов, так и однопартийцев. Он быстро ответил на это и несколько ослабил свои требования. Но тема оружия для Украины не исчезла из обсуждения в Германии. И она теперь охватила даже блок ХДС/ХСС, к которому принадлежит действующий канцлер Ангела Меркель.

Читайте такжеBild: Лидер "Зеленых" в Германии попал в скандал из-за призыва вооружить УкраинуДепутат Бундестага от ХСС и эксперт по внешней политике Томас Эрндль в интервью для Der Spiegel призвал свой политический блок изменить позицию относительно вооружения украинской армии. По его словам, "рефлексивный отказ от поставки оружия не имеет никакого смысла". Поэтому ХДС и ХСС нужно еще раз взглянуть на этот вопрос.

В интервью Эрндль считает, что поставки оружия Украине заслуживают на серьезные дебаты. Потому что в контексте стабильности всей Европы оборонительные возможности Киева играют большую роль. Лидер "Зеленых" после волны критики уточнил, что имел в виду лишь нелетальное оборонное оборудование вроде приборов ночного видения и систем для обнаружения мин. Что же на самом деле Германия и ЕС должны отправить Украине?

"Очевидно, что украинские ВМС, например, не очень устойчивы. А ВВС не вооружены должным образом. Поэтому нужны действия, которые выходят за пределы приборов ночного видения или устройств для обнаружения мин. Россия мощно перевооружилась на захваченных территориях и недавно стянула к украинской границе более 100 тысяч солдат. Это чрезвычайный дисбаланс сил. Мы не должны так подводить нашего партнера", - сказал политик от ХСС.

Журналисты Der Spiegel напомнили ему, что федеральное правительство, в которое входит и его партия, все эти годы занимало другую позицию. На это Эрндль ответил, что в 2014 году и в последующие годы это было оправдано. Поскольку ситуация в Украине казалась в то время непонятной. И не было ясно, какую роль в войне играет Россия.

"Теперь мы осознали, что российская агрессия усиливается, международные соглашения нарушаются снова и снова. Именно поэтому мы должны еще раз оценить ситуацию в Украине", - пояснил Эрндль.

Читайте такжеРоссия создала настоящую угрозу для Европы - министр обороны ГерманииИзменит ли вооружение Украины поведение Владимира Путина? По мнению депутата от ХСС, политика, которой Германия придерживалась последние годы, тоже ничего не дала. Провокаций со стороны Москвы не убавилось, а наоборот. Оборонительная позиция Европы, кажется, только поощряет Путина продолжать агрессию. Эрндль убежден, что войну в Украине можно закончить только политическими методами. И для этого нужно, чтобы "Европа и ее партнеры действовали вместе с позиции силы".

"Ситуация очень напряженная. Десятки украинских солдат были убиты только в этом году. И именно поэтому важно, чтобы политический процесс снова начался. Сейчас он зашел в тупик. К сожалению, встречи в Нормандском формате не проводились уже давно. Поскольку Москва ведет себя не очень конструктивно, мы должны внести свой вклад в повышение безопасности Украины. Это необходимая реальная политика", - пояснил Эрндль.

Выборы в Германии: что известно

Федеральные выборы в Германии пройдут 26 сентября. Нынешний канцлер Ангела Меркель во время новогоднего обращения объявила, что не собирается принимать в них участие.

Немецкие СМИ пишут, что у партии "Зеленых" есть хорошие шансы войти в новое правительство. Согласно опросам, политическая сила на втором месте в политической гонке. Она отстает от правящей ХДС / ХСС на 3-5%.

Кандидатом на пост канцлера Германии от "Зеленых" стала Анналена Бербок. Она жестко критикует российскую агрессию против Украины и выступает против завершения строительства "Северного потока-2" в обход украинской ГТС.

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Перевод: Лесь Дымань