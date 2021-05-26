Несмотря на недовольство в партии, Хабек не отказался от своих слов об оружии для украинской армии и объяснил, что именно имел в виду.

В июне немецкая партия «Зеленых» собиралась утвердить предвыборную программу. Но теперь слова ее лидера Роберта Хабека создали проблемы. Ведь он фактически отступил от традиционной пацифистской позиции своей политической силы.

"По моему мнению, Украине трудно отказать в оружии для самообороны, в частности, в оборонительном вооружении», - цитирует слова Хабека издания Bild. Такой комментарий он озвучил во время визита в Украину, в ходе которого побывал на передовой войны.

Лидера «Зеленых» после этого раскритиковали не только политики от СДПГ и «Левых». Отдельные однопартийцы тоже дистанцировались от Хабека. Бывший лидер «Зеленых» Юрген Триттин отверг предложение сделать исключение для украинской армии.

Читайте такжеВ вопросе восприятия Украины в Германии есть пропасть между обществом и властью - посол«Экспорт вооружения Украине противоречит нашему принципу, который требует отказаться от экспорта оружия в зоны войны», - подчеркнул Триттин.

Однако, Хебек не отказался от своих слов. Вместо этого он предложил более подробное объяснение, что именно имел в виду.

"Украина воюет не только за себя, она защищает безопасность Европы. И она осталась одна», - пояснил Хебек, добавив, что имел в виду экспорт «приборов ночного видения, средств разведки, средств утилизации боеприпасов, а также технологий для транспортировки и лечения раненых».

"Я говорил об Украине, о конкретной ситуации, об аннексии Крыма и обстрелах солдат", - подчеркнул лидер "Зеленых".

Он подчеркнул, что не призывал к поставкам оружия другим странам. В то же время, он исключил возможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем.

«Нет, просто сейчас нельзя этого делать. НАТО не готов. Это приведет к обострению ситуации. Украине нужно набраться терпения", - посоветовал он.

Выборы в Германии: что известно

Федеральные выборы в Германии пройдут 26 сентября. Нынешний канцлер Ангела Меркель во время новогоднего обращения объявила, что не собирается принимать в них участие.

Немецкие СМИ пишут, что у партии "Зеленых" есть хорошие шансы войти в новое правительство. Согласно опросам, политическая сила на втором месте в политической гонке. Она отстает от правящей ХДС/ХСС на 3-5%.

Кандидатом на пост канцлера Германии от "Зеленых" стала Анналена Бербок. Она жестко критикует российскую агрессию против Украины и выступает против завершения строительства "Северного потока-2" в обход украинской ГТС.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Лесь Дымань