Он отметил, что именно из-за нынешней напряженности приходится полагаться на диалог с Москвой.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался против ужесточения санкций в отношении России на фоне обострившейся ситуации на востоке Украины.

Читайте такжеDie Welt: Берлин считает, что войска РФ возле Украины - не причина похоронить "Северный поток-2""Именно из-за нынешней напряженности приходится полагаться на диалог с Москвой. Все говорят, что отношения между Россией (...) как с Германией, так и с Евросоюзом сейчас находятся на самом низком уровне. Отношения очень плохие. Но так не должно быть", - признал Маас в интервью в эфире Tagesschau

Он отметил, что вести диалог с государствами, с которыми сложны отношения, это "суть дипломатии". Сейчас это особенно актуально в отношении России.

Маас віразил удовлетворенность тем, что российское правительство, по-видимому, приняло предложение президента США Джо Байдена о переговорах, и что обе стороны уже обсудили время и место проведения американо-российского саммита.

"В конце концов, никто не может быть заинтересован в постоянных провокациях и конфронтации, превращающихся в серьезные споры, особенно мы в Европе", - подчеркнул министр.

На вопрос, согласен ли он с замечанием Байдена о том, что Путин является убийцей, Маас ответил: "Я еще не сказал этого и не собираюсь этого делать".

Также в интервью Маас коснулся дела оппозиционного политика Алексея Навального. Он отметил, что следует задаться вопросом, улучшат ли более жесткие меры положение оппозиционера, передает 112ua.tv.

"Я так не думаю. Я думаю, что все будет наоборот. Нужно действовать ответственно и нельзя просто следовать тем, кто всегда требует самых жестких мер", - убежден Маас.

Он напомнил, что ЕС дважды вводил санкции против России за последние несколько недель из-за дела Навального. Кроме того, после аннексии Крыма Россией в 2014 году были введены экономические санкции, которые будут продлеваться каждые шесть месяцев.

22 апреля глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных союзников продемонстрировать готовность наказать Москву новыми санкциями. В том числе он предложил исключить Россию из глобальной системы платежей SWIFT.

Стягивание войск РФ к границе Украины

В последние недели массовые передвижения российских войск возле украинской границы усилили опасения Запада по поводу возможного вторжения России в Украину. 23 апреля Россия заявила, что начала вывод войск. Однако Киев осторожно отреагировал на эти объявления и призвал западных союзников сохранять бдительность в отношении Москвы.

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Автор: Ирина Погорелая