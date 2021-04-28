Следствие считает, что целью взрывов могло быть оружие, принадлежавшее бизнесмену Емельяну Гебреву, и которое планировались к отправке в Грузию и в Украину.

Прокуратура Болгарии ведет сбор улик с целью установить возможную причастность шестерых граждан России к четырем взрывам на складах боеприпасов с 2011 по 2020 годы.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Болгарии Сийка Милева в среду, 28 апреля, передает DW.

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По ее словам, следствие проверяет версию, согласно которой целью взрывов в 2011, 2015 и 2020 годах было оружие, принадлежавшее бизнесмену Емельяну Гебреву и которое планировались к отправке в Грузию и в Украину.

Милева отметила, что точную причину взрывов установить не удалось. Во всех четырех случаях взрывам предшествовали пожары. В прокуратуре считают, что злоумышленники пытались с помощью пожаров спровоцировать эвакуацию людей со складов.

В ведомстве также сообщили, что установлены личности шести граждан России, которые находились в стране в то время, когда происходили взрывы. Эти россияне вполне могли быть причастны и к попытке отравления Гебрева, отметили в прокуратуре.

В 2019 году болгарская полиция сообщила, что подозревает гражданина России Сергея Федотова в попытке убийства Гебрева весной 2015 года. Тогда бизнесмену стало плохо на приеме в Софии. Он впал в кому и был госпитализирован, но в итоге остался жив.

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Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

В солидарность с Чехией страны Балтии и Словакия всего на прошлой неделе выслали семь российских дипломатов.

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Автор: Александр Топчий