Словакия выражает солидарность Чехии, которая начала высылать российских дипломатов из-за взрыва на складах боеприпасов в 2014 году.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о высылке из страны трех российских дипломатов.

Как сообщает Reuters, у дипломатов есть неделя, чтобы покинуть страну.

Глава словацкого правительства отметил, что Словакия действует в солидарности с Чехией, которая приказала большинства сотрудников российского посольства покинуть страну после обвинения офицеров российской разведки в причастности к взрыву на складах боеприпасов в 2014 году.

Читайте такжеЧехия "выгонит" из страны еще около 70 сотрудников посольства России

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрений в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко