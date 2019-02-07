ГРУ отравило "Новичком" поставщика оружия в Украину - Bellingcat

Речь идет о покушении на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в апреле 2015 года.

The Insider и Bellingcat удалось установить, что третий (наряду с «Петровым» и «Бошировым») участник покушения в Солсбери, скрывающийся под именем «Сергей Вячеславович Федотов», был связан с отравлением ядом из семьи «Новичка» поставщика оружия в Украину. Речь идет о покушении на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в апреле 2015 года.

Об этом сообщает The Insider.

Свое агентурное имя Федотов, как и Чепига с Мишкиным, получил в 2010 году и в последующие 8 лет активно путешествовал по Европе и Средней Азии. Так, «Фонтанка» ранее обращала внимание на то, что Федотов одновременно с «Бошировым» и «Петровым» путешествовал сначала в Прагу в 2014 году, а затем в Британию - во время отравления Скрипалей.

Федотов также посещал Болгарию, когда там отравили местного предпринимателя Емельяна Гебрева. Как установила экспертиза — он был отравлен веществом класса «Новичок».

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24 апреля 2014 года «Федотов» прилетел из Москвы в курортный болгарский город Бургас. У него был обратный билет на 30 апреля, но уже вечером 28-го он оказался в Стамбуле, где срочно купил билет в Москву. Ранее в этот день предприниматель Емельян Гебрев был госпитализирован, после того как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время плохо себя почувствовали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.

Лаборатория Хельсинского университета, специализирующаяся на химическом оружии, смогла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к семье «Новичка».

Через месяц Гебрев вышел из комы и его состояние стало улучшаться. Позже он рассказал Bellingcat и The Insider, что в мае его состояние вновь резко ухудшилось и он снова попал в госпиталь. Отмечается, что в мае «Федотов» летал в Болгарию на три дня, а вернулся обратно не заказанным рейсом, а сделав крюк через Сербию.

На вопрос о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что видит лишь два возможных мотива: во-первых, его компания производила поставки оружия в Украину, а во-вторых, Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании.

Как сообщал УНИАН, третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери, остался в Британии после покушения. По информации Telegraph, офицер под вымышленным именем Сергей Федотов прибыл в Великобританию одновременно с Александром Петровым и Русланом Бошировым и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.