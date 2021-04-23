Во время взрывов на заводе в Болгарии весной 2015 года по меньшей мере шесть россиян, которые являются агентами ГРУ, приезжали в Болгарию.

К серии взрывов на предприятиях по производству оружия и боеприпасов в 2014-2015 годах в Болгарии могут быть причастны сотрудники Главного управления разведки России.

Об этом говорится в расследовании болгарской службы "Радио Свобода", передает Liga.net.

После того, как российский след был найден во взрывах на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, один из экс-министров обороны Болгарии призвал возобновить расследование подобных взрывов, произошедших на военных складах этой страны.

Так, в период с февраля 2014 года по апрель 2015-го на пяти болгарских оружейных предприятиях прогремели шесть взрывов, в результате которых погибли 17 человек. Все взрывы произошли в период высокой напряженности в Восточной Европе, вызванной вторжением России в Украину.

Прокуратура Болгарии расследовала причину взрывов, но обвинения были предъявлены только по одному - взрыву 1 октября 2014 года в Горни Лом. Позже четверо обвиняемых были оправданы. О том, какой статус у других расследований, открытой информации нет.

"Радио Свобода" сообщает, что приблизительно во время взрывов на заводе в Вазове весной 2015 года по меньшей мере шесть россиян, которые предположительно являются агентами ГРУ, приезжали в Болгарию.

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По данным Bellingcat, еще один предполагаемый агент ГРУ путешествовал в Болгарию и из нее незадолго до взрывов 2014 года.

Журналисты называют имена Владимира Моисеева (использовал псевдоним Владимир Попов), Дениса Сергеева (Сергей Федотов), Сергея Лютенкова (Сергей Павлов), Егора Гордиенко (Георгий Горшков), Николая Ежова (Николай Кононихин), Ивана Терентиева (Иван Лебедев), Алексея Калинина (Алексей Никитин).

Присутствие в Болгарии двух последних совпало с отравлениями неизвестным веществом владельца оружейной компании EMCO Эмилиана Гебрева, его сына и директора по производству EMCO Валентина Тахчиева. Болгарская прокуратура обвинила троих россиян в покушении на Гебрева. Среди них – Денис Сергеев (Сергей Федотов), который имел связь с делом об отравлении Скрипалей в Британии.

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Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Автор: Александр Топчий