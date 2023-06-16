Остальные они планируют переместить до конца 2023 года.

Президент Российской Федерации Путин заявил, что первые ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси.

Это заявление прозвучало в ходе Петербургского экономического форума. "Мы вели переговоры с нашим Союзным государством, с президентом Лукашенко о том, что мы часть тактического ядерного оружия переместим на беларускую территорию. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены", - сказал он.

По его словам, до конца лета или до конца этого года они планируют переместить остальные заряды. "Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", - добавил Путин.

Ядерное оружие в Беларуси: что известно

Весной Путин объявил, что в Беларуси к 1 июля должны закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Страны-члены Европейского союза призывали Беларусь отказаться от этого, некоторые пригрозили Минску новыми санкциями.

25 марта стало известно, что министры обороны РФ и Беларуси подписали документы о порядке содержания оружия на территории Республики Беларусь.

В тот же день Лукашенко заявил, что перемещение ядерных зарядов уже началось. Однак Путин в начале июня сказал, что процесс начнется только после готовности необходимых сооружений.

13 июня в Соединенных Штатах говорили, что еще не видят признаков размещения ядерного оружия в Беларуси.

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