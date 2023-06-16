Ранее сегодня Владимир Путин заявил, что Россия теоретически может применить ядерное оружие, но "ей это не нужно".

В США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие против Украины.

Об этом заявил журналистам в пятницу, 16 июня, государственный секретарь США Энтони Блинкен на фоне заявления российского диктатора Путина о передаче Беларуси ядерного оружия, пишет Bloomberg.

По словам Блинкена, Вашингтон также не видит необходимости менять свою оборонительную позицию.

"У нас нет причин корректировать нашу собственную ядерную позицию. Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - сказал Блинкен.

Ядерное оружие и Путин

Как сообщал УНИАН, выступая на Петербургском экономическом форуме 16 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия теоретически может применить ядерное оружие, если будет угроза его территориальной целостности или существованию, но ей это не нужно.

Главарь страны-агрессора Путин сегодня также отметил, что первые ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси. Остальные они планируют переместить до конца 2023 года. Документ о порядке содержания оружия на территории Республики Беларусь министры обороны РФ и Беларуси подписали в марте этого года.

Ранее спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что договоренность между РФ и Беларусью о размещении тактического ядерного оружия демонстрирует все большую потерю Александром Лукашенко контроля над страной в пользу российского руководства.

Вас также могут заинтересовать новости: