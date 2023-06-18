На днях Путин заявил, что ядерные заряды уже на территории Беларуси.

Президент США Джо Байден назвал перемещение ядерного оружия РФ на территорию Беларуси "абсолютной безответственностью" России.

"Я много раз комментировал это - это абсолютно безответственно", - сказал он в комментарии журналистам перед отъездом в Филадельфию, передает SkyNews.

Кроме того, американский лидер ответил на вопрос, упростят ли Штаты вступление Украины в НАТО.

"Нет. Потому что они должны соответствовать одинаковым стандартам. Так что я не собираюсь упрощать это. Я думаю, что они сделали все, что связано с демонстрацией способности к военной координации... Она некоррумпирована? Соответствует ли она всем стандартам, которые выполняет каждая другая страна в НАТО? Я думаю, что это будет. Я думаю, что это возможно. Но это не автоматически", - сказал Байден.

Ядерное оружие в Беларуси

Как ранее сообщал УНИАН, российский президент Владимир Путин утверждал, что до 1 июля в Беларуси должны закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия. В ЕС пригрозили Минску новыми санкциями в случае получения российского оружия массового уничтожения.

25 марта белорусский диктатор Александр Лукашенко сказал журналистам, что перемещение ядерных боеприпасов началось. Однако несмотря на заявления Лукашенко, в Белом доме подчеркнули, что не видят признаков размещение ядерного оружия на территории Беларуси.

На днях Путин в ходе Петербургского экономического форума заявил, что первые ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси. По его словам, до конца лета или до конца этого года они планируют переместить другие заряды.

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