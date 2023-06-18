Президент США Джо Байден назвал перемещение ядерного оружия РФ на территорию Беларуси "абсолютной безответственностью" России.
"Я много раз комментировал это - это абсолютно безответственно", - сказал он в комментарии журналистам перед отъездом в Филадельфию, передает SkyNews.
Кроме того, американский лидер ответил на вопрос, упростят ли Штаты вступление Украины в НАТО.
"Нет. Потому что они должны соответствовать одинаковым стандартам. Так что я не собираюсь упрощать это. Я думаю, что они сделали все, что связано с демонстрацией способности к военной координации... Она некоррумпирована? Соответствует ли она всем стандартам, которые выполняет каждая другая страна в НАТО? Я думаю, что это будет. Я думаю, что это возможно. Но это не автоматически", - сказал Байден.
Ядерное оружие в Беларуси
Как ранее сообщал УНИАН, российский президент Владимир Путин утверждал, что до 1 июля в Беларуси должны закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия. В ЕС пригрозили Минску новыми санкциями в случае получения российского оружия массового уничтожения.
25 марта белорусский диктатор Александр Лукашенко сказал журналистам, что перемещение ядерных боеприпасов началось. Однако несмотря на заявления Лукашенко, в Белом доме подчеркнули, что не видят признаков размещение ядерного оружия на территории Беларуси.
На днях Путин в ходе Петербургского экономического форума заявил, что первые ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси. По его словам, до конца лета или до конца этого года они планируют переместить другие заряды.