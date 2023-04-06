По его словам, важно обеспечить защиту гражданского населения.

Лидер Китая Си Цзиньпин пресек ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, заявив, что застовывание этого типа оружия "нельзя допустить" в контесте войны против Украины.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с лидером КНР в Пекине, сообщает SkyNews.

Переговоры Макрона и Си Цзиньпина длились полтора часа. По итогам разговора Макрон заявил, лидер КНР заявил, что хочет "скорейшего возобновления мирных переговоров" и призывает международное сообщество не допустить "эскалации кризиса".

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France 24 передает, что Си Цзиньпин осудил бомбардировки мирных жителей в Украине.

"Мы должны обеспечить защиту гражданского населения и не допустить применения ядерного оружия", - сказал лидер Китая.

Вместо этого Макрон попросил его использовать свое влияние на Москву, чтобы подтолкнуть ее к необходимости соблюдения международных правил нераспространения ядерного оружия на фоне заявлений о размещении ядерных боеголовок в Беларуси.

Путин "бряцает" ядеркой: последние новости

На фоне безумных потерь и неудач на поле боя у Путина остается единственный аргумент - ядерное оружие. Именно поэтому он регулярно прибегает к угрозам. Диктатор недавно заявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, а строительство хранилищ закончат к 1 июля.

В США заявили, что не видят признаков размещение такого оружия на белорусской территории. При этом официальный Киев потребовал созвать заседание Совбеза ООН из-за заявления России.

Кроме того, в Брюсселе призвали Минск отказаться от размещения ядерного оружия и пригрозили ввести санкции.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сомневается в том, что Путину позволят разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

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