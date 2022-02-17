Президент США верит, что Россия может участвовать в подставной операции под "чужим флагом" для того, чтобы разжечь военный конфликт с Украиной

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что дальнейшее вторжение РФ в Украину может произойти в следующие несколько дней.

Об этом сообщает CNN.

Как отметил президент США, он верит, что Россия может участвовать в подставной операции под "чужим флагом" для того, чтобы разжечь военный конфликт с Украиной, несмотря на утверждения Кремля об отводе сил.

"Все признаки, которые мы имеем, свидетельствуют, что они готовы войти в Украину, атаковать Украину", - подчеркнул Байден.

"Мое ощущение такое, что это произойдет в течение следующих нескольких дней", - подчеркнул Байден.

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

Более того, генсек НАТО заявил о наращивании наступательных позиций россиян вдоль украинской границы: "... мы не видели никакого отвода российских сил. И конечно, это противоречит сообщению о реальных дипломатических усилиях. Будущее покажет, будет ли происходить российское отведение. Мы очень внимательно отслеживаем, что делает Россия в Украине и возле нее. Мы видели, что они увеличили количество войск и еще больше войск на пути. Россия сохраняет потенциал полномасштабного вторжения в Украину без какого-либо времени на предупреждение".

Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".

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