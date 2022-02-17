Европейские лидеры выступили за необходимость использования всех дипломатических инструментов для деэскалации ситуации на границах Украины.

Президент Европейского совета Шарль Мишель рассказал об итогах неформальной встречи глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза относительно ситуации на границах Украины и России, куда Москва стянула огромное количество войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мишель сказал после неформального обсуждения лидерами ЕС ситуации с наращиванием Россией военных сил у границы Украины.

Президент Европейского совета сказал, что неформальная встреча стала возможностью, чтобы выразить очень сильное единство между странами-членами Евросоюза и с НАТО, но также для выражения поддержки Украине.

По его словам, встреча создала возможность "передать сигнал, что мы должны применить все дипломатические инструменты, все дипломатические форматы для того, чтобы деэскалировать и урегулировать сложности".

"И в конце концов мы решительны, мы настроены защищать и оборонять наши ценности. Мы на ежедневной основе отслеживаем ситуацию, мы внимательно следим за ситуацией", – сказал Мишель.

Он добавил, что перед началом неформальной встречи провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который проинформировал его о ситуации на местах.

"И мы настойчиво призываем Россию к деэскалации. Нам нужны ощутимые, видимые результаты на месте", – сказал Мишель.

Напомним, встреча проходила конфиденциально без электронных устройств.

Ранее вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял, что если дипломатия в переговорах с РФ потерпит неудачу, международное сообщество быстро и решительно отреагирует. В частности, если произойдет российская агрессия против Украины с участием войск, стянутых к украинской границе, против России будут введены санкции.

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