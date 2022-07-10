Президент США Джо Байден вскоре отправится в турне по странам Ближнего Востока. Среди целей визита стоит выделить военную помощь Украине. Байден будет склонять страны Ближнего Востока передать Украине советские образцы вооружения, которые СССР туда продавал в свое время.
Об этом пишет The New York Times.
Белый дом не хочет, чтобы на официальный Киев оказывали давление с призывом пойти на уступки агрессору.
"Есть большой запас, но явно чувствуется, что следующие шесть месяцев будут действительно критическими. В следующие полгода мы обнаружим, что одна или обе стороны слишком устали и будут искать выход", - сказал председатель Чикагского совета по глобальным вопросам и экс-посол США в НАТО Иво Даалдер.
Издание сообщило, что Байден хочет убедить Бразилию, Китай, Индию присоединиться к политике изоляции России.
Ранее в Пентагоне высказали мнение, что они готовы на годы вперед поддерживать обороноспособность Украины.