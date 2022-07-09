Деньги выделены для поддержки людей в Украине и беженцев из-за нападения России.

США предоставят Украине дополнительно 368 миллионов долларов гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине и беженцев.

Об этом в Тwitter написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Наша преданность народу Украины решительна. Соединенные Штаты предоставляют почти 368 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине и беженцев, которые вынуждены покинуть свою страну в поисках безопасности в разгар жестокой войны России", - написал он.

Как сообщал УНИАН, The Washington Post со ссылкой на чиновника Пентагона проинформировало, что США пришлют в Украину еще 400 миллионов долларов в виде военного оборудования, включая четыре новейшие ракетные системы HIMARS.

Объявить о новом 15 пакете военной помощи администрация президента США Джо Байдена планирует в скором времени.

Решение принято с целью усилить возможности Украины и нанести более глубокие удары по тылу российских фронтов на Донбассе.

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