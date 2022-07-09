Также обсуждается возможность поставок Украине новых систем береговой обороны.

США совместно с союзниками и партнерами прорабатывают планы по поставкам новых вооружений Украине "на месяцы и годы вперед".

Об этом журналистам в ходе спецбрифинга заявила высокопоставленная представительница Пентагона.

"Усилия, которые мы предпринимаем уже сейчас, включают планирование с учетом нужд украинской стороны на месяцы и годы вперед",

По её словам, также обсуждается возможность поставок Украине новых систем береговой обороны.

Напомним, президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Теперь количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, которые США предоставляют Украине, достигло 12.

По мнению администрации, это даст Киеву технологическое преимущество в войне против России, заявил высокопоставленный представитель министерства обороны.

В пакет также входят четыре дополнительные ракетные установки и боеприпасы, в результате чего количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США предоставляют Украине, достигло 12. Из общего количества обещанных 8 HIMARS уже доставлены в Украину. На сегодняшний день обучение по системе прошли более 100 украинских бойцов, добавил высокопоставленный военный чиновник.

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