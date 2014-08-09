В Турции наступил "день тишины" перед президентскими выборами

Как передает РИА «Новости», всего в выборах будут участвовать три кандидата. Правящую Партию справедливости и развития представляет ее глава и действующий премьер-министр страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Единый кандидат от оппозиционных Народно-Республиканской партии и Партии национального действия Экмеледдин Ихсаноглу получил поддержку еще трех партий - Демократической левой партии, Независимой партии Турции и Демократической партии. Прокурдская Народно-демократическая партия выдвинула своим кандидатом Селахаттина Демирташа.

Читайте такжеВице-премьер Турции запретил женщинам громко смеяться на публикеПервый тур президентских выборов в Турции пройдет в воскресенье, 10 августа. Для победы один из кандидатов должен набрать абсолютное большинство голосов (50% плюс один голос). Если необходимого числа голосов в первом туре набрать не удастся, 24 августа пройдет второй тур.

Предстоящие президентские выборы впервые станут всенародными, ранее главу государства избирал парламент.