КНДР готовится к ракетному удару по объектам США

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), сообщают РИА Новости.

"С этого момента верховное командование Корейской народной армии приведет в состояние боеготовности номер один артиллерийские части, включая дальнобойную артиллерию и ракетные войска стратегического назначения, целью которых будут все вражеские объекты захватчика США на материке, на Гавайях и на Гуаме", — говорится в сообщении ЦТАК.

Ранее СМИ сообщали о том, что в ходе совместных учений США и Южной Кореи ВВС США провели полеты стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерное оружие.

Ситуация на Корейском полуострове нагнетается уже несколько недель. На прошлой неделе представитель высшего военного командования КНДР заявил, что ракетные удары могут быть нанесены по американским военным базам на Гуаме и Окинаве в случае провокации.

В начале марта Северная Корея в знак протеста против проведения совместных учений США и Южной Кореи отказалась от всех соглашений с Южной Кореей о ненападении и денуклеаризации, а также прекратила действие Соглашения о перемирии, которое было заключено для окончания Корейской войны 1950-1953 годов с США, воевавшими тогда под флагом ООН. Кроме этого КНДР выступило с угрозой нанести ядерный удар по территории США.