Саакашвили не уйдет из политики

Об этом сообщил он в интервью телекомпании "Имеди".

По его словам, он бы ушел, если бы парламентские выборы в октябре прошлого года выиграла руководимая им партия "Единое национальное движение". "Но сегодня вопрос стоит так - нам, в первую очередь, нужно спасти демократическую систему в Грузии и не допустить разрушения страны", - сказал он.

Саакашвили не стал уточнять, в каком именно качестве он останется в грузинской политике после президентских выборов, на которых его партия выдвинет собственную кандидатуру.

"Грузинский народ решит, кто куда пойдет и кто куда вернется", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.