Казахстан запустил газопровод в Китай в обход России

В Астане лидеры Казахстана и Китая дали старт работе газопровода, который направит казахстанский газ на внешние рынки в обход России. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель КНР Ху Цзиньтао запустили газопровод Казахстан-Китай, который является частью системы транспортировки природного газа с месторождений Туркмении через Узбекистан и Казахстан в Китай.

По словам Назарбаева, в воскресенье главы Казахстана и КНР планируют прибыть в Туркмению, чтобы "запустить газ оттуда".

В 2007 году Туркмения, Узбекистан и Казахстан договорились с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) о строительстве двух веток газопровода в КНР проектной мощностью до 40 миллиардов кубометров в год. Общая стоимость проекта оценивается в 7 миллиардов долларов. Согласно проекту газопровода, он будет состоять из двух параллельных трубопроводов общей протяженностью в 1,3 тысячи километров.

Строительство газопровода Казахстан-Китай началось в июле 2008 года. Завершение строительства первой нитки и начало поставок газа было запланировано на конец 2009 года, в дальнейшем объемы прокачки газа будут увеличены за счет ввода в эксплуатацию второй нитки газопровода.

Первоначально по газопроводу в Китай будет поставляться 13 миллиардов кубометров топлива в год и к концу 2013 года поставки увеличатся до 30 миллиардов кубометров.

Казахстан стремится нарастить поставки газа в соседние государства, чтобы диверсифицировать экспорт топлива. Потенциальные ресурсы Казахстана составляют более 6 триллионов кубометров газа. Аналогичную цель преследуют власти Туркмении, которая начала активный поиск новых экспортных маршрутов после разрыва отношений с "Газпромом" в апреле 2009 года. По сведениям BP Statistical Review of World Energy, запасы газа в Туркмении составляют около 8 триллионов кубометров.

Ранее "Газпром" закупал в Туркмении ежегодно для реэкспорта на Украину и в Европу до 50 миллиардов кубометров газа, что составляет две трети от всей добычи в среднеазиатской стране. "Газпром" также выкупает экспортируемый Казахстаном газ, напоминает Лента.ру.